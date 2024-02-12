Merve Boluğur: Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım

Merve Boluğur, uzun yıllardır samimi arkadaşı olan Eser Yenenler'in YouTube'da yayınlanan Linç@ programına katıldı. Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2022 yılında da DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Yaptığı iki evlilikte de yüzü gülmeyen başarılı oyuncu hakkında evliliklerinin ardından psikolojisinin bozulduğu iddia edilmişti.

Boluğur, yıllar sonra ilk kez bir programa konuk olarak boşanma sürecinden bahsetti.