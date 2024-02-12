Merve Boluğur: Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım

Merve Boluğur, uzun yıllardır samimi arkadaşı olan Eser Yenenler'in YouTube'da yayınlanan Linç@ programına katıldı. Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2022 yılında da DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Yaptığı iki evlilikte de yüzü gülmeyen başarılı oyuncu hakkında evliliklerinin ardından psikolojisinin bozulduğu iddia edilmişti.
Boluğur, yıllar sonra ilk kez bir programa konuk olarak boşanma sürecinden bahsetti.
'BAŞARISIZIM BU KONUDA, KÖTÜYÜM'
Boşanması hakkında konuşan oyuncu, "Tamam kabul ediyorum. Yani özele çok girmek istemiyorum ama insanlar boşanınca özellikle biz kadınlar boşanınca bir yorgunluk, üzüntü oluyor. Bir başarısız hissediyorsun. Ya tabi ki üzüldüm. Zor bir süreç. Hiçbir insan boşanmak için evlenmiyor. Başarısızım yani bu konuda kötüyüm. Çok da güzel seven bir kadınım aslında" dedi.
"KENDİMİ İLİŞKİYE ADIYORUM"
Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı. "Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" cevabı geldi.
"İYİ BİR ROL GELİRSE KOŞA KOŞA GİDERİM"
Programda oyunculuk kariyerini neden noktaladığını açıklayan Boluğur şöyle konuştu: Biliyorsun ben 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Çok yoruldum. Set saatleri çok uzun. Ben de açıkçası biraz dinlemek ve özel hayatımı düzene sokmak istedim. Ufak tefek şeyler yapıyorum. Yakında reklam çekimlerim olacak. Bir de ben müziğe sardım. Eski eşim de müzisyendi, herhalde ondan geçti. Gidip sete uzun saatler çalışmayı istemiyorum. İyi bir rol gelirse koşa koşa giderim. Sadece maddiyat için çalışacak bir kadın değilim.