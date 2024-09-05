Meryem Uzerli: Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum

'VEFAT ETMİŞ KİŞİLERE MAKYAJ YAPIYORDUM'

''Almanya’da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum. Ve bunların hiçbirini ‘Şimdi bunu yapmalıyım’ diye programlamadım, karşıma çıktılar.