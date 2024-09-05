Meryem Uzerli: Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum
Popüler bir derginin yeni sayısına konuk olan Meryem Uzerli, oyunculuk öncesi yaptığı iş deneyimlerini anlattı.
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, son olarak 'Ru' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Meryem Uzerli, konuk olduğu dergide oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını söyledi.
'BİR YIL BOYUNCA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTIM'
Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı bir trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi. İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım.''
'VEFAT ETMİŞ KİŞİLERE MAKYAJ YAPIYORDUM'
''Almanya’da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum. Ve bunların hiçbirini ‘Şimdi bunu yapmalıyım’ diye programlamadım, karşıma çıktılar.