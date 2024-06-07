Meryem Uzerli'den estetik itirafı:" Hepsini yaptırıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor"

Geçtiğimiz haftalarda Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalına konuk olan Meryem Uzerli, "Botoks, dolgu var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

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Meryem Uzerli'den estetik itirafı:" Hepsini yaptırıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor" - Resim : 1

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan RU dizisi ile gündemde. 

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Meryem Uzerli'den estetik itirafı:" Hepsini yaptırıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor" - Resim : 2

Uzerli konuk olduğu Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında estetik ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

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Meryem Uzerli'den estetik itirafı:" Hepsini yaptırıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor" - Resim : 3

"Su içiyorum ondan böyle kalıyorum" gibi açıklamalara inat Uzerli tüm estetiklerini kabul etti ve "evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!" dedi.  

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Meryem Uzerli'den estetik itirafı:" Hepsini yaptırıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor" - Resim : 4

Meryem Uzerli'nin röportajı sırasındaki samimi açıklamaları kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada büyük beğeni aldı. 