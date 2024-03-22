Mesut Akusta’dan boşanan Şafak Özbir: Seni çok sevdim
Yedi yıl önce dünyaevine giren oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in evliliği, dün Anadolu Adliyesi’nde görülen davada tek celsede sona erdi. Boşanma sonrası Şafak Özbir sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çift, Anadolu Adliyesi’nde boşandı. Akusta ile Özbir, kızları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.
BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA
Boşanma kararıyla ilgili açıklama yapan Şafak Özbir, “Ne yazılır bilemiyorum… Evet okuduklarınız doğru! Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet… Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak… Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir… Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omzunda olacak…” dedi.
‘SENİ ÇOK SEVDİM MESUT’
Özbir açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız. Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…”