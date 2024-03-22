Mesut Akusta’dan boşanan Şafak Özbir: Seni çok sevdim

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Boşanma kararıyla ilgili açıklama yapan Şafak Özbir, “Ne yazılır bilemiyorum… Evet okuduklarınız doğru! Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet… Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak… Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir… Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omzunda olacak…” dedi.