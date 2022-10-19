Mikaben lakaplı şarkıcı Michael Benjamin konser sırasında hayatını kaybetti
Haitili şarkıcı Mikaben lakaplı Michael Benjamin, Fransa'da verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konser esnasında sahnede bir anda yere yığıldı. 41 yaşındaki şarkıcı, hayata veda etti.
İngiliz The Guardian gazetesi, Benjamin'in ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.
Yaşanan olay sonrası yetkililer izleyicilerden salonu terk etmelerini istedi.
Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.
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