Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ile Burhan İvegin nişanlandı!

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin’le evliliğe doğru ilk adımı attı. Basketbol antrenörü Burhan İvegin ile evliliğe doğru ilk adımını atan Şenoğlu, ailesi ve dostlarının da yer aldığı sade bir törenle nişanlandı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Mersin’in Tatsus ilçesindeki tarihi Elifhatun Konağı’nda düzenlenen nişan töreninde Şenoğlu ve İvegin çiftini; voleybolun yıldız isimlerinden İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’da forma giyen Ebrar Karakurt, VakıfBank’tan Zehra Güneş ile Buket Gülübay, Fenerbahçe Opet’ten Beliz Başkır ve davetliler yalnız bırakmadı.

ZEHRA GÜNEŞ VE SEVGİLİSİ EREN DİŞLİ NİŞANA DAMGA VURDU

Tuğba Şenoğlu'nun nişanına Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli damga vurdu. Daha önce de fotoğraflar paylaşan çiftin nişandaki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Birlikte fotoğraflarını paylaşan Zehra'nın Eren Dişli'ni kalbine etiketlemesi de dikkat çekti.