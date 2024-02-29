Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu

Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, 2010 yılında İngiliz Oyuncu Orlando Bloom (47) ile dünyaevine girmişti. 2013'te yollarını ayıran çiftin, Flynn Christopher Blanchard Copeland adını verdikleri bir oğlu olmuştu.
Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, 2017'de ise iş insanı Evan Spiegel (33) ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin, Hart ve Myles isimlerini verdikleri iki oğlu dünyaya gelmişti.
MÜJDELİ HABERİ DUYURDU
40 yaşındaki Miranda Kerr, eşi Evan Spiegel ile üçüncü bebeklerini 27 Şubat'ta kucaklarına aldıklarını duyurdu. Müjdeli haberi Snapchat üzerinden paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
Küçük güneş ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in gelişinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dördüncü oğlumuzu ailemize kattığımız için daha heyecanlı olamazdık. Kendimizi kutsanmış hissediyoruz.
Model, turuncu ve sarı çiçeklerin, bir çift bebek çorabının ve yeni doğan bebeğinin adıyla işlenmiş bir battaniyenin fotoğrafını da paylaştı.