Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu

Küçük güneş ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in gelişinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dördüncü oğlumuzu ailemize kattığımız için daha heyecanlı olamazdık. Kendimizi kutsanmış hissediyoruz.

Model, turuncu ve sarı çiçeklerin, bir çift bebek çorabının ve yeni doğan bebeğinin adıyla işlenmiş bir battaniyenin fotoğrafını da paylaştı.