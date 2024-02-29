Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu

2017 yılında hayatını birleştirdiği Snapchat'ın CEO'su Evan Spiegel ile mutlu bir evlilik sürdüren Avustralyalı manken Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu.

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Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu - Resim : 1

Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, 2010 yılında İngiliz Oyuncu Orlando Bloom (47) ile dünyaevine girmişti. 2013'te yollarını ayıran çiftin, Flynn Christopher Blanchard Copeland adını verdikleri bir oğlu olmuştu. 

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Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu - Resim : 2

Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, 2017'de ise iş insanı Evan Spiegel (33) ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin, Hart ve Myles isimlerini verdikleri iki oğlu dünyaya gelmişti.

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Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu - Resim : 3

MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

40 yaşındaki Miranda Kerr, eşi Evan Spiegel ile üçüncü bebeklerini 27 Şubat'ta kucaklarına aldıklarını duyurdu. Müjdeli haberi Snapchat üzerinden paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

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Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu - Resim : 4

Küçük güneş ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in gelişinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dördüncü oğlumuzu ailemize kattığımız için daha heyecanlı olamazdık. Kendimizi kutsanmış hissediyoruz.

Model, turuncu ve sarı çiçeklerin, bir çift bebek çorabının ve yeni doğan bebeğinin adıyla işlenmiş bir battaniyenin fotoğrafını da paylaştı.