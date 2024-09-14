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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'den gelen eleştirilere yanıt: Negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı. Çağla Şikel Türkiye güzelini dün programında konuk etti. Bilgen programda kendisine yönelik yapılan negatif yorumlara da yanıt verdi.
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Miss Turkey 2024 yarışmasında İdil Bilgen, kraliçelik tacını taktı. Bilgen'in birinciliği sonrası sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı.
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1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre ile 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel İdil Bilgen'e destek verirken Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu.
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Bilgen'e destek olan ünlülerden Çağla Şikel ise Türkiye güzelini dün programında konuk etti.
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İdil Bilgen Türk kadınını zarif bir şekilde temsil etmeye çalışacağını söyledi. Doktorluğun çocukluk hayali olduğunu, annesinin 16 yıl meme kanseri ile savaştığına da değindi. Annesinin ona ilham kaynağı olduğunu söyledi.