Miss Turkey 2024'ün birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı
Miss Turkey 2024 finali dün akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı unvanını almak için yarışan 20 finalist arasından tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın yeni sahibi oldu.
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.
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Kıyasıya mücadelenin devam ettiği gecede kazanan isim İdil Bilgen oldu.
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İdil Bilgen, 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçildi. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
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Miss Turkey'de ikinciliği Cemre Üker aldı. 1.79 boyundaki Üker, Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.
Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational' da temsil edecek.