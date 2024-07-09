Müjde Uzman en büyük pişmanlığını açıkladı

AMACIM ŞARKICI OLMAK DEĞİL'

''Solist, vokal ya da bir şey çalayım. Yeterki o atmosferi yaşayayım. Ama ‘Bu da oyuncuydu, şarkıcı oldu’ dedirtmek istemiyorum. Amacım albüm yapıp, şarkıcı olmak da değil.''