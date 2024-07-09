Müjde Uzman en büyük pişmanlığını açıkladı

1 / 3
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman, Saba Tümer'in programında sahnede olma isteğinden bahsetti.
2 / 3
AMACIM ŞARKICI OLMAK DEĞİL'
''Solist, vokal ya da bir şey çalayım. Yeterki o atmosferi yaşayayım. Ama ‘Bu da oyuncuydu, şarkıcı oldu’ dedirtmek istemiyorum. Amacım albüm yapıp, şarkıcı olmak da değil.''
3 / 3
'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI PİYANO ÇALMAYI BIRAKMAK'
''Benim derdim, müziği haddini bilen, hobi amaçlı ve kendimi mutlu hissettiğim yerde tutmak. En büyük pişmanlığım çocukça sebeplerden piyano çalmayı bırakıp, konservatuara girmemek” dedi.