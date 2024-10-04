Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj"

Oyuncu Müjde Uzman, Instagram hesabından yapılan estetik yorumlarına cevap verdi. Müjde Uzman, "Hiçbir şey yaptırmadım" dedi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj" - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisi ile büyük çıkış yakalayan ve şimdilerde yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma ile izleyici karşısına çıkacak olan Müjde Uzman, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

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Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj" - Resim : 2

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Müjde Uzman'a estetik yorumları yapıldı. Estetik yorumlarına cevap veren Müjde Uzman adeta çıldırdı. 

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Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj" - Resim : 3

Bir kullanıcının, 'Dudak mı yanak mı dolgu yaptırdın yoksa çok mu shopladılar anlamadım' yoruma Uzman, 'Makyaj?' diyerek yanıt verdi. 

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Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj" - Resim : 4

Bir kullanıcının daha, 'Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var yani Çağla Şıkel'i andırıyor ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden herkes birbirine benziyor' yorumuna sinirlenen ünlü isim şu cevabı verdi: