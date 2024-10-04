Anasayfa Magazin Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj"
Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj"
Oyuncu Müjde Uzman, Instagram hesabından yapılan estetik yorumlarına cevap verdi. Müjde Uzman, "Hiçbir şey yaptırmadım" dedi.
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Kızılcık Şerbeti dizisi ile büyük çıkış yakalayan ve şimdilerde yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma ile izleyici karşısına çıkacak olan Müjde Uzman, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.
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Instagram hesabından bir paylaşım yapan Müjde Uzman'a estetik yorumları yapıldı. Estetik yorumlarına cevap veren Müjde Uzman adeta çıldırdı.
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Bir kullanıcının, 'Dudak mı yanak mı dolgu yaptırdın yoksa çok mu shopladılar anlamadım' yoruma Uzman, 'Makyaj?' diyerek yanıt verdi.
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Bir kullanıcının daha, 'Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var yani Çağla Şıkel'i andırıyor ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden herkes birbirine benziyor' yorumuna sinirlenen ünlü isim şu cevabı verdi: