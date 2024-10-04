Müjde Uzman estetik yorumları sonrası sitem etti: "Hiçbir şey yaptırmadım, makyaj bu makyaj"

Bir kullanıcının daha, 'Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var yani Çağla Şıkel'i andırıyor ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden herkes birbirine benziyor' yorumuna sinirlenen ünlü isim şu cevabı verdi: