Murat Özdemir ile Dubai'de evlenmişti! 'Ebru Gündeş hamile' iddiası
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz haftalarda evlenmişti. Ünlü şarkıcının son olarak 4,5 aylık hamile olduğunu iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4'üncü kez mutluluğa evet demişti. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Özdemir, Dubai'de evlenmişti. Evlilik sonrası aşk pozu bile gelmişti.
Onur Akay, hızlıca evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti. Akay, sitesinde yayınladığı yazıda “Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum.” diyerek duyurdu.
İddialarında, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler." ifadelerini kullandı. Bakalım Ebru Gündeş tarafından bu iddialara ne yanıt gelecek...