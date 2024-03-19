Murat Özdemir ile Dubai'de evlenmişti! 'Ebru Gündeş hamile' iddiası

İddialarında, Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler." ifadelerini kullandı. Bakalım Ebru Gündeş tarafından bu iddialara ne yanıt gelecek...