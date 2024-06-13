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Murat Soydan'ın cenazesine katılan Nuri Alço'dan sitem: Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı
Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan, 11 Haziran'da yaşamını yitirdi. Murat Soydan'ın cezasine katılan katılan usta oyuncu Nuri Alço, cenazeye gelmeyen meslektaşlarına sitem etti.
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11 Haziran Salı günü hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Soydan'ın cenazesi, bugün öğle namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırıldı ve cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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Cenazeye, Nuri Alço, Cihat Tamer ve Birol Güven gibi isimler katıldı. Nuri Alço, cenazeye katılmayan meslektaşlarına sitem ederek; şu ifadeleri kullandı:
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Bütün Yeşilçam’ın burada olması lazımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.