Murat Soydan'ın cenazesine katılan Nuri Alço'dan sitem: Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı

Bütün Yeşilçam’ın burada olması lazımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.