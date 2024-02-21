Mustafa Erdoğan: Ülkenin dans konuşması hoşuma gitti

'DİZİ BAŞLAMADAN ELEŞTİRİLMESİ BÜYÜK SAÇMALIKTI'

Kardeşi Yılmaz Erdoğan’a desteğini esirgemeyen Mustafa Erdoğan, “Buna pavyon dansı denmesi, daha dizi başlamadan eleştirilerin başlaması büyük bir saçmalıktı. Ankara karakterli bir dansın, yine Ankara’daki mekânlarda uygulanış biçimidir. Ülkenin dans konuşması da hoşuma gidiyor. Hazar Hanım da gayet başarılı. Fakat dizi izlenmeden garip garip şeyler söylenmesi hiç hoş değil. ‘İnci Taneleri’, baştan aşağı incelenmesi gereken bir çalışma. Yılmaz, döktürmüş. Gerçekten çok iyi. Pavyon ve eğlence mekanlarında yapılan şeylerin tavrını çok güzel vermiş.”