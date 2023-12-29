Nail Gönenli ile ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu: Ortak aldığımız bir karardı

Bir süredir avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakalayan manken, bir yıldır aşk yaşadığı ünlü avukat ile ayrıldıkları iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

"Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti"

Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla Etiler’deki bir mekândaydı. Ünlü isim, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Nail Gönenli ile ayrılığı hakkındaki sorulara "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." dedi.

"O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan"

Ünlü isim, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti’de bir erkekle sarmaş dolaş eğlenmesi hakkında ise “Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan” açıklamasını yaptı.

Çağla Şıkel, geçen günlerde 3 gün gözleri kapalı bir evde vakit geçirdiği deneyim hakkındaki soruları ise yanıtlamak istemedi ve “O konu biraz uzun. Şimdi anlatamam” dedi.