Neşe Erberk kızı Selin Gurdikyan için destek istedi

1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Miss Turkey 2022’de üçüncü seçilerek Miss Supranational’a katılmaya hak kazanmıştı. 22 yaşındaki Selin Gurdikyan, 14 Temmuz’da Polonya’da yapılacak Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

1983'te Türkiye ve 1984'de de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında takipçilerinden kızı için destek istedi.

Erberk, "Selin, 14 Temmuz’da Polonya’da Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor. Instagram hesabından moral desteğine ne dersiniz?" dedi.