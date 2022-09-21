39 yıl sonra annesinin izinde: Selin Erberk Gurdikyan

Selin Erberk Gurdikyan ailesinin bakış açısının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Annemle gurur duyuyorum. Annemin bana karşı hiç baskısı olmadı, "Kızım Miss Turkey'e katıl" gibi bir baskısı olmadı. Ben her zaman akademik olarak güçlü bir insandım. İnek bir öğrenciydim. (Burada da ders çalıştın denmesi üzerine). Evet, provalardan sonra ders yapmam, ödev yapmam gerekti. Haftayada sınavlarım" dedi.