39 yıl sonra annesinin izinde: Selin Erberk Gurdikyan

Miss Turkey 2022'nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Yarışmada 5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı olan Selin Erberk Gurdikyan da dereceye girdi ve Miss Turkey Supranational seçildi.
Selin Erberk Gurdikyan 22 yaşında Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. Erberk, "Miss Turkey'e katılmak her zaman aklımın bir kenarındaydı. Ama ben ilk önce tıp okumak ve okuluma odaklanmak istedim. Okuluma odaklandıktan sonra baktım, her şeyi bir düzene sokmuşum. Bunu yapabilirim ve başvurdum" diyor.
Selin Erberk Gurdikyan ailesinin bakış açısının sorulması üzerine şöyle konuştu:
"Annemle gurur duyuyorum. Annemin bana karşı hiç baskısı olmadı, "Kızım Miss Turkey'e katıl" gibi bir baskısı olmadı. Ben her zaman akademik olarak güçlü bir insandım. İnek bir öğrenciydim. (Burada da ders çalıştın denmesi üzerine). Evet, provalardan sonra ders yapmam, ödev yapmam gerekti. Haftayada sınavlarım" dedi.
NEŞE ERBERK'TEN YILLAR SONRA...
Selin Erberk Gurdikyan'ın annesi Neşe Erberk de tescilli bir güzel... Neşe Erberk, Robert Kolej'ini bitirmiş ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim almıştı. Neşe Erberk 1983'te girdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olmuştu. Erberk Türkiye'yi Miss Europe 1984 yarışmasında temsil etmiş ve Avrupa Güzeli olmuştu.