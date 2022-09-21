Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Yaşı, boyu, eğitimi...
Miss Turkey 2022'nin merakla beklenen finali yapıldı. Miss Turkey 2022'nin birincisi Nursena Say oldu... Miss Turkey Supranational seçilen isimse Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu. Bu makalede Selin Erberk Gurdikyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç gibi internette merak edilen sor
Miss Turkey 2022'nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'de kazanan isim belli oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Yarışmada 5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. Miss Turkey Supranational seçilen isimse Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? Birlikte bakalım...
SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?
Peki, Selin Erberk Gurdiykan kimdir? Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan da yarışmada boy gösteren isimler arasındaydı. 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 22 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. Selin Erberk Gurdiykan Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil edecek.
Selin Erberk Gurdikyan kendisiyle ilgili şu bilgileri veriyor:
"Ben Selin Erberk Gurdikyan... 22 yaşındayım. Florance International'da Tıp okuyorum. Miss Turkey'e katılmak her zaman aklımın bir kenarındaydı. Ama ben ilk önce tıp okumak ve okuluma odaklanmak istedim. Okuluma odaklandıktan sonra baktım, her şeyi bir düzene sokmuşum. Bunu yapabilirim ve başvurdum."
Neşe Erberk ve eski eşi Ark Gurdikyan'ın kızları Alin, Lara ve Selin üçüz olarak dünyaya gelmişti.(Fotoğraf: 2016 Elle Dergisi)