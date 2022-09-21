Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Yaşı, boyu, eğitimi...

Miss Turkey 2022'nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'de kazanan isim belli oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Yarışmada 5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. Miss Turkey Supranational seçilen isimse Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? Birlikte bakalım...