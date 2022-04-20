Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya doğum günü kutlaması: "Senin olduğun her gün şölen!"

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Doğulu, dün 40 yaşına bastı. Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı.

"SENİN OLDUĞUN HER GÜN ŞÖLEN"

Atagül, eşinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı karelerle kutladı. Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, eşine, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum." şeklinde seslendi.

"İLLA AĞLATACAKSINIZ!"

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek, duygulandığını ifade etti. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları Doğulu'ya kutlama mesajları yağdırdı.

BEBEK HABERLERİNİ YALANLADILAR

Geçtiğimiz günlerde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, muhabirler "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Doğulu gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" demişti.