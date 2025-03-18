Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti Yunanistan'a gitti

Geçtiğimiz gün sosyal medyadan aşklarını ilan eden Nesrin Cevadzade ile Pamir Pekin çifti tatil için Yunanistan'a gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti Yunanistan'a gitti - Resim : 1

'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte rol alan ve dizideki aşkı gerçeğe dönen Nesrin Cevadzade ve Pamir Pekin sosyal medya üzerinden aşklarını ilan etmişlerdi. 

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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti Yunanistan'a gitti - Resim : 2

Nesrin Cavadzade, aşklarını ilan ettikten sonra setten yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını tiye almıştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Bizden olmaz ya dedikten sonra ikizler-aslan ilişkisi' notunu düşmüştü.

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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti Yunanistan'a gitti - Resim : 3

Ünlü çift son olarak ise tatil için Yunanistan'a gitti. Birlikte pozlarını yayınlayan çifte binlerce beğeni geldi.

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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti Yunanistan'a gitti - Resim : 4

İşte ikilinin tatilinden kareler...