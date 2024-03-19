Nevra Serezli uzun ilişkinin sırrını açıkladı: Yatağa küs girmemek

Yeniden çekilen 'Sihirli Annem' dizisinin yapımcılarına kırgın olduğunu söyleyen Nevra Serezli, "Yaşlandık diye olmadık herhalde. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. ‘Biz yeni bir oluşum içinde yeni bir cast’la yolumuza devam edeceğiz, aklınıza bir şey gelmesin’ telefonu o kadar hoş bir jest olurdu ki! Bir tek bana değil bütün ekipte hiç kimsenin aranmaması bana biraz acıtıcı geldi. Kaç senemizi verdik çünkü. Tabii ki başkaları da oynasın, tabii ki yeni bir anlayışla yapılsın, yeni yorumlar katılsın. Orada değilim. Hiç söylenmemesi, hiç haber verilmemesi zor geldi." dedi.