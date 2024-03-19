Nevra Serezli uzun ilişkinin sırrını açıkladı: Yatağa küs girmemek
Geçtiğimiz gün Sibel Arna’nın Youtube’da yayınlanan “Ne olursan Ol Rahat Ol” programına konuk olan 79 yaşında olan Nevra Serezli, samimi açıklamalarda bulundu.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Dudu Peri karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Nevra Serezli, katıldığı YouTube programında yeniden çekilen dizi hakkında konuştu.
Yeniden çekilen 'Sihirli Annem' dizisinin yapımcılarına kırgın olduğunu söyleyen Nevra Serezli, "Yaşlandık diye olmadık herhalde. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. ‘Biz yeni bir oluşum içinde yeni bir cast’la yolumuza devam edeceğiz, aklınıza bir şey gelmesin’ telefonu o kadar hoş bir jest olurdu ki! Bir tek bana değil bütün ekipte hiç kimsenin aranmaması bana biraz acıtıcı geldi. Kaç senemizi verdik çünkü. Tabii ki başkaları da oynasın, tabii ki yeni bir anlayışla yapılsın, yeni yorumlar katılsın. Orada değilim. Hiç söylenmemesi, hiç haber verilmemesi zor geldi." dedi.
Metin Serezli ile 45 yıl süren mutlu bir evlilik yaşayan Nevra Serezli, ilişkiler hakkında tavsiyelerde bulundu:
"AKILLI KADININ HER İSTEDİĞİNİ YAPTIRABİLECEĞİNE İNANIYORUM"
2013 yılında vefat eden usta oyuncu Metin Serezli ile 45 yıl süren mutlu bir evlilik yaşayan Serezli, ilişkiler hakkında tavsiyelerde bulundu: “45 yıl beraberdik Metin ile. Uzun ve güzel bir ilişki için birinci ve en önemli kural ne olursa olsun yatağa küs girmemek. Ben akıllı bir kadının isterse erkeğine her şeyi yaptırabileceğine inanıyorum. Eşiniz sabit fikirli ise alttan alta işleyeceksiniz onu, sanki kararları kendi alıyormuş gibi hissettireceksiniz. Bunu güzel sözler mi, bir gecelikle mi, dolma sararak mı yaparsınız orasını bilemiyorum, sizin hayal gücümüze bırakıyorum."