Nez: Aldatılmak beni olgunlaştırdı!

İlişkileriyle ilgili yaptığı itiraflarla dikkat çeken şarkıcı, yaşadıklarından önemli dersler çıkardığını söyledi.
Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliği 10 Haziran'da sona eren Rüştü Onur Atilla, boşanmadan 20 gün sonra tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, Nez'le aşkını ilan etmişti.
Son günlerde Onur Atilla ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Nez, Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu.
'ALDATILMAK BENİ OLGUNLAŞTIRDI'
Başından geçen evliliklerden ve aldatıldığından bahseden Nez, ''Üç kez evlendim, birinde aldatıldım. Evde yakaladım ve asla kavga etmedim. Çok sakindim, herhalde 'biz bittik' dedim. 'O yüzden yaptı bunu' dedim. İkimize kızdım; neden birimiz cesaret edip de 'bu iş bitti' demedik diye. Aldatılmak beni olgunlaştırdı. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakabiliyorum.