Nez: Aldatılmak beni olgunlaştırdı!

'ALDATILMAK BENİ OLGUNLAŞTIRDI'

Başından geçen evliliklerden ve aldatıldığından bahseden Nez, ''Üç kez evlendim, birinde aldatıldım. Evde yakaladım ve asla kavga etmedim. Çok sakindim, herhalde 'biz bittik' dedim. 'O yüzden yaptı bunu' dedim. İkimize kızdım; neden birimiz cesaret edip de 'bu iş bitti' demedik diye. Aldatılmak beni olgunlaştırdı. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakabiliyorum.