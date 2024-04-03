Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak

Şarkıcı Kayahan, 2015'te hayata veda eden vefat etmişti. Nilüfer ve Kayahan'ın kızı Beste Açar, vefatının 9'uncu yılında merhum sanatçı için duygusal bir mesaj yayımladı.

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Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak - Resim : 1

Türk müziğinin efsanevi figürlerinden biri olarak bilinen Kayahan Açar, solunum yetmezliği ve küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle, 3 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı.

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Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak - Resim : 2

2015'te hayata veda eden Kayahan, vefatının 9'uncu yılında anılıyor.  Nilüfer ve Kayahan'ın kızı Beste Açar, merhum sanatçı için duygusal bir mesaj yayımladı

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Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak - Resim : 3

Kahayan'ın yazdığı 'Geceler', 'Kar Taneleri' ve 'Esmer Günler' gibi şarkıları yorumlayan ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Nilüfer, merhum sanatçının anısı için; "Onu tam 9 yıl önce bugün kaybettik. Ancak şarkıları sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullandı.

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Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak - Resim : 4

Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Gidişinin 9'uncu yılı babacığımın... Her an kalbimde, aklımda, ruhumda, boğazımda düğümlenen kelimelerimde, gözlerimde saklı yaşlarımdasın. Yarın sarılamasam da dualarımla yine Kanlıca'dayım. 