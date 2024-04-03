Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak

Kahayan'ın yazdığı 'Geceler', 'Kar Taneleri' ve 'Esmer Günler' gibi şarkıları yorumlayan ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Nilüfer, merhum sanatçının anısı için; "Onu tam 9 yıl önce bugün kaybettik. Ancak şarkıları sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullandı.