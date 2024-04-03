Nilüfer, Kayahan'ı vefatının 9. yılında andı: Şarkıları sonsuza dek yaşayacak
Şarkıcı Kayahan, 2015'te hayata veda eden vefat etmişti. Nilüfer ve Kayahan'ın kızı Beste Açar, vefatının 9'uncu yılında merhum sanatçı için duygusal bir mesaj yayımladı.
Türk müziğinin efsanevi figürlerinden biri olarak bilinen Kayahan Açar, solunum yetmezliği ve küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle, 3 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı.
2015'te hayata veda eden Kayahan, vefatının 9'uncu yılında anılıyor. Nilüfer ve Kayahan'ın kızı Beste Açar, merhum sanatçı için duygusal bir mesaj yayımladı
Kahayan'ın yazdığı 'Geceler', 'Kar Taneleri' ve 'Esmer Günler' gibi şarkıları yorumlayan ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Nilüfer, merhum sanatçının anısı için; "Onu tam 9 yıl önce bugün kaybettik. Ancak şarkıları sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Gidişinin 9'uncu yılı babacığımın... Her an kalbimde, aklımda, ruhumda, boğazımda düğümlenen kelimelerimde, gözlerimde saklı yaşlarımdasın. Yarın sarılamasam da dualarımla yine Kanlıca'dayım.