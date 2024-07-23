Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı

Ünlü sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın 24. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı - Resim : 1

Pop müziğin usta isimlerinden Nilüfer'in kızı 24 yaşına bastı. Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı - Resim : 2

"HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ünlü isim, kızıyla paylaştığı kareye "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti. Şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim" notunu düştü.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı - Resim : 3

Ünlü sanatçı Dünya Kız Çocukları Günü'nde de sosyal medya hesabında Ayşe Nazlı ile ilgili şu sözleri söylemişti:

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı - Resim : 4

''Bana annelik duygusunu yaşatan güzel kızım. Seninle gurur duyuyorum yavrum.''