Norveç Prensesi ve şaman eşi balayı için Türkiye'yi seçti
Norveç Prensesi Martha Louise, ABD’li şaman Durek Verrett ile Türkiye'de balayına çıktı.
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ABD’li şaman Durek Verrett ile ağustosta dünya evine giren Norveç Prensesi Martha Louise, balayı için Türkiye'yi tercih etti.
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Norveç kralının en büyük çocuğu Prenses Martha Louise, üç gün süren etkinliklerin ardından ağustosta ABD’li şaman Durek Verrett ile evlenmişti.
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Düğüne İsveç ve Norveç'ten kraliyet mensuplarının yanı sıra çiftin arkadaşları, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlüler katılmıştı.
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Çift, düğünden iki ay sonra çıktıkları Türkiye tatilinden fotoğrafları paylaştı.