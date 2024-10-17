Norveç Prensesi ve şaman eşi balayı için Türkiye'yi seçti

Norveç Prensesi Martha Louise, ABD’li şaman Durek Verrett ile Türkiye'de balayına çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Norveç Prensesi ve şaman eşi balayı için Türkiye'yi seçti - Resim : 1

ABD’li şaman Durek Verrett ile ağustosta dünya evine giren Norveç Prensesi Martha Louise, balayı için Türkiye'yi tercih etti.

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Norveç Prensesi ve şaman eşi balayı için Türkiye'yi seçti - Resim : 2

Norveç kralının en büyük çocuğu Prenses Martha Louise, üç gün süren etkinliklerin ardından ağustosta ABD’li şaman Durek Verrett ile evlenmişti. 

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Norveç Prensesi ve şaman eşi balayı için Türkiye'yi seçti - Resim : 3

Düğüne İsveç ve Norveç'ten kraliyet mensuplarının yanı sıra çiftin arkadaşları, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlüler katılmıştı.

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Norveç Prensesi ve şaman eşi balayı için Türkiye'yi seçti - Resim : 4

Çift, düğünden iki ay sonra çıktıkları Türkiye tatilinden fotoğrafları paylaştı.