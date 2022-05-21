Oğlu Ali'yi kucağına almak için gün sayan oyuncu Hande Soral'dan yeni pozlar

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Oğlu Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hande Sora son olarak beyazlar içindeki pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"ALİ DOĞANA KADAR BU SERİ"

Oğlu Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hande Soral, son olarak beyaz elbisesiyle verdiği pozları gözler önüne serdi. Stüdyoda objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; "Ali doğana kadar bu seri" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Soral'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral da ablasına "Ah bir melek ve bir melek daha" yorumunu yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Soral Demirci (@handesoral)'in paylaştığı bir gönderi

"BABY SHOWER HATIRASI"

Geçtiğimiz haftalarda da bir baby shower partisi düzenleyen ünlü oyuncu, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, ailesi ve yakın dostlarıyla verdiği pozlara; "Baby Shower Hatırası" notunu düşmüştü.

Doğuma sayılı günler kala yeni bir paylaşım yapan Hande Soral, ilk olarak hastane çantası hazırladığını duyurmuş ardından da annesi ve eşini paylaşmıştı. Güzel oyuncu, annesi Sebahat Soral'ın ardından kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin oyuncak bebekle verdiği pozları yayınlamıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Soral Demirci (@handesoral)'in paylaştığı bir gönderi

ALİ DEMİRCİ GELİYOR

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.