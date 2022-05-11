Hande Soral'dan karnı burnunda yeni kare! 'Az kaldı'

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında dünya evine giren Hande Soral'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti. Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

"NE KADAR VAR?"

Oğlu Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hande Soral, son olarak büyüyen karnını gözler önüne serdi. Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü isim, paylaşımına "Ne kadar var? Az kaldı?" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Soral'ın erkek kardeşi Bedirhan Soral da ablasının pozuna "Çok az kaldı" yorumunu yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Soral Demirci (@handesoral)'in paylaştığı bir gönderi

"BABY SHOWER HATIRASI"

Geçtiğimiz haftalarda da bir baby shower partisi düzenleyen Hande Soral, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, ailesi ve yakın dostlarıyla verdiği pozlara; "Baby Shower Hatırası" notunu düşmüştü.