Oğulcan Engin'den sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününe özel paylaşım

Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Oyuncu İlayda Alişan bugün 29 yaşına girdi. Oğulcan Engin sevgilisi ile pozlarını "İyi ki doğdun köfte" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oğulcan Engin'den sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününe özel paylaşım - Resim : 1

Şimdilerde 'Piyasa' dizisi ile ekranda olan ünlü oyuncu İlayda Alişan bir süredir şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile beraber. 

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Oğulcan Engin'den sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününe özel paylaşım - Resim : 2

Oyuncu İlayda Alişan, bugün 28. yaşına merhaba dedi.  

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Oğulcan Engin'den sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününe özel paylaşım - Resim : 3

Oğulcan Engin sevgilisi ile pozlarını "İyi ki doğdun köfte" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.  

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Oğulcan Engin'den sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününe özel paylaşım - Resim : 4

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.  