Oğulcan Engin'den sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününe özel paylaşım
Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Oyuncu İlayda Alişan bugün 29 yaşına girdi. Oğulcan Engin sevgilisi ile pozlarını "İyi ki doğdun köfte" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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Şimdilerde 'Piyasa' dizisi ile ekranda olan ünlü oyuncu İlayda Alişan bir süredir şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile beraber.
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Oyuncu İlayda Alişan, bugün 28. yaşına merhaba dedi.
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Oğulcan Engin sevgilisi ile pozlarını "İyi ki doğdun köfte" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.