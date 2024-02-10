Oğuzhan Koç'tan, Barış Manço biyografisi yorumu: Herkesin hayatı film olacak diye yemin mi ettik?
Müslüm Gürses, Bergen, Dilberay ve Cem Karaca gibi birçok ünlü ismin biyografi filminin yapılmasından sonra Barış Manço için de hayatının film olacağı iddia edildi. Oğuzhan Koç'tan bu iddialara tepki geldi.
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Geçtiğimiz günlerde, 1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Barış Manço'nun hayatının film yapılacağı iddia edildi.
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'BAZI EFSANELER HUZURLA UYUSA MI ACABA?'
Konuyla ilgili henüz bir açıklama olmasa da Koç konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Koç "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece..." ifadelerini kullandı
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Müslüm, Dilberay Garip, Bülbül Neşet Ertaş, Barış Akarsu 'Merhaba' ve son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filmleri ülkemizde vizyona gien biyografi filmlerinden birkaçı.