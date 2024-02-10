Oğuzhan Koç'tan, Barış Manço biyografisi yorumu: Herkesin hayatı film olacak diye yemin mi ettik?

'BAZI EFSANELER HUZURLA UYUSA MI ACABA?'

Konuyla ilgili henüz bir açıklama olmasa da Koç konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Koç "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece..." ifadelerini kullandı