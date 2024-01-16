'Ömer' dizisinde ayrılık! O isim diziye veda ediyor

"Ömer" dizisi ikinci sezonunda da Star ekranlarınla ilgiyle izleniyor. Dizinin dün ekrana gelen bölümü reytinglerde 1. oldu. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay gibi sevilen oyuncuları buluşturan dizide haftaya flaş bir ayrılık yaşanacak.

Bora Cengiz, haftaya ekibe veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Atilla rolünü canlandıran oyuncu Bora Cengiz, haftaya ekibe veda edecek. Cengiz'in canlandırdığı Atilla karakteri, dizinin yeni bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayacak.

Ömer'in yeni tanıtımına; İzzet ile hareket eden ve evin tapusunu alan Tahir'in babası Reşat ile yüzleşmesi ve ona "Keşke babam sen değil de İzzet olsaydı" demesi damga vurdu.