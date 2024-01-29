Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşi ve kızıyla mutlu aile pozları
Sevilen dizi 'Ömer'in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, kızı Pera ile mutlu aile pozlarını paylaştı. Fotoğraflar takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
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2022 yılında Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine giren Lara-Selahattin Paşalı çifti, evlendikten kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı. ünlü oyuncu eşi Lara Paşalı ve kızı Pera ile keyifli bir gün geçirdi
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Bu keyifli günden kareleri Lara Paşalı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflar takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Lara Paşalı, yayınladığı karelere "Rastgele aile pozları" notunu düştü.
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Fotoğraflara "Oyyy çok şeker bu baba kız", "Maşallah", "Güzel aile", "Yakışıyor babalık sana" gibi yorumlar yapıldı.