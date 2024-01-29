Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşi ve kızıyla mutlu aile pozları

2022 yılında Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine giren Lara-Selahattin Paşalı çifti, evlendikten kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı. ünlü oyuncu eşi Lara Paşalı ve kızı Pera ile keyifli bir gün geçirdi