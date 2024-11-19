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Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı
Hollywood Türk Film ve Drama günleri kapsamında gerçekleşen Zeki Demirkubuz'un Hayat filminin galasına katılan Miray Daner büyük ilgi gördü.
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Türkiye’nin Oscar adayı Zeki Demirkubuz’un 'Hayat' filmi Los Angeles‘ta gerçekleşen ‘Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ kapsamında izleyici ile buluştu.
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Ünlü oyuncular Miray Daner, Cem Davran ve Burak Dakak'ın katıldığı geceye yoğun katılım oldu.
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Güzel oyuncu Miray Daner şıklığıyla kırmızı halıda dikkat çekti. Etkinliğe geç kaldığını belirten oyuncu Daner, Instagram'dan yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.
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Daner, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
Ne geceydi ama! Sadece bir günlüğüne Los Angeles’a gittim, uçağı kaçırdım ve yolda hazırlandım. Ama tüm bu aksilikler şimdi harika anılara dönüştü ve bir sürü güzel insan tanımama vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.