Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı

Hollywood Türk Film ve Drama günleri kapsamında gerçekleşen Zeki Demirkubuz'un Hayat filminin galasına katılan Miray Daner büyük ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı - Resim : 1

Türkiye’nin Oscar​ adayı Zeki Demirkubuz’un 'Hayat' filmi Los Angeles‘ta gerçekleşen ‘Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ kapsamında izleyici ile buluştu. 

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Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü oyuncular Miray Daner, Cem Davran ve Burak Dakak'ın katıldığı geceye yoğun katılım oldu.

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Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı - Resim : 3

Güzel oyuncu Miray Daner şıklığıyla kırmızı halıda dikkat çekti. Etkinliğe geç kaldığını belirten oyuncu Daner, Instagram'dan yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.

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Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı - Resim : 4

Daner, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

Ne geceydi ama! Sadece bir günlüğüne Los Angeles’a gittim, uçağı kaçırdım ve yolda hazırlandım. Ama tüm bu aksilikler şimdi harika anılara dönüştü ve bir sürü güzel insan tanımama vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.