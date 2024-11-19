Oscar adayı 'Hayat' Los Angeles'ta gala yaptı! Miray Daner kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı

Daner, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

Ne geceydi ama! Sadece bir günlüğüne Los Angeles’a gittim, uçağı kaçırdım ve yolda hazırlandım. Ama tüm bu aksilikler şimdi harika anılara dönüştü ve bir sürü güzel insan tanımama vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.