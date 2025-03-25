Otobüste görüntülen Bade İşçil'den cevap: "Toplu ulaşım kullanmam neden hakir görüldü?"
Bade İşçil'in belediye otobüsü kullanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşçil, konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Badde İşçil, hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerime çekiyor.
Bade İşçil, geçtiğimiz yıl eylül ayında; "Bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım. Anormal harcamalar yapmam, çok lükse kaçmam" demişti.
Ardından İşçil, "Gardırobumda çok şey var, duruyor. Olanla idare ediyorum. Çocuğun ihtiyacını karşılamak, onun geleceğini düşünmek istiyorum ona yatırımlar yapıyorum. Botum var mesela, kaç yıldır aynı botu giyiyorum. Güvendiğim bildiğim yerlerle paylaşımlarım da oluyor bazen kıyafetlerimi oralara da gönderiyorum" açıklamalarında bulunmuştu.
Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yürüyüşüne devam eden oyuncu, Rumeli Hisarı durağında belediye otobüsü bekledi. Gelen otobüse binen bade İşçil, iki durak sonra inerek yürüyüşünü Bebek istikametine doğru sürdürdü.