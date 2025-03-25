Otobüste görüntülen Bade İşçil'den cevap: "Toplu ulaşım kullanmam neden hakir görüldü?"

Ardından İşçil, "Gardırobumda çok şey var, duruyor. Olanla idare ediyorum. Çocuğun ihtiyacını karşılamak, onun geleceğini düşünmek istiyorum ona yatırımlar yapıyorum. Botum var mesela, kaç yıldır aynı botu giyiyorum. Güvendiğim bildiğim yerlerle paylaşımlarım da oluyor bazen kıyafetlerimi oralara da gönderiyorum" açıklamalarında bulunmuştu.