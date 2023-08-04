Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki: Siyahi kültür hırsızlığı...

MGA Entertainment adlı oyuncak üreticisinin markası olan Bratz, bu hafta başında ilk ünlü koleksiyonunu görücüye çıkardı. Marka, ünlüler kampanyasının yüzü olarak 25 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kyle Jenner'ı seçti.

BEBEĞİN TEN RENGİ TARTIŞMA YARATTI

Ancak Jenner'ın kırmızı halı görünümünden esinlenerek yapılan oyuncak bebek piyasaya çıkar çıkmaz tartışmalara yol açtı. Bebeğin ten renginin Kylie Jenner'ınkinden koyu olması eleştirilere neden oldu.

SİYAHİ KÜLTÜRÜNÜ TEMELLÜK EDİYOR TEPKİSİ

Pek çok kişi, Jenner bebeklerinin siyahi bir kadın olarak tasvir edilmesini "siyahi kültürünü temellük etmek (hırsızlık)" olarak yorumları ve tepki gösterdi. Tepkilere Jenner ve Bratz cephesinden henüz yanıt gelmedi.