Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım

Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk oldu ve 'barzo erkek severim' açıklamasıyla gündeme oturdu.

1 / 5
Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım - Resim : 1

Uzun zamandır ekranda olmayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, son olarak Melis İşiten'in sunduğu 'Zaten Show' YouTube programına konuk oldu. 

2 / 5
Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım - Resim : 2

Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu nasıl erkek tiplerinden hoşlandığını açıkladı. Bekiroğlu, hayatıyla ilgili ilk kez duyulan itiraflarda bulundu.

3 / 5
Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım - Resim : 3

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden de bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı." ifadelerini kullandı.

4 / 5
Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım - Resim : 4

Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi.