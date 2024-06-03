Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım

Uzun zamandır ekranda olmayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, son olarak Melis İşiten'in sunduğu 'Zaten Show' YouTube programına konuk oldu.
Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu nasıl erkek tiplerinden hoşlandığını açıkladı. Bekiroğlu, hayatıyla ilgili ilk kez duyulan itiraflarda bulundu.
Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden de bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı." ifadelerini kullandı.
Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi.