Oyuncu Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden de bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı." ifadelerini kullandı.