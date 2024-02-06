Oyuncu Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdi! Son halini paylaştı

Kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından zayıfladığı bir kareyi paylaştı.

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Oyuncu Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdi! Son halini paylaştı - Resim : 1

Demet Özdemir ile birlikte başrolünde yer aldığı 'Erkenci Kuş' dizisi sayesinde şöhreti yakalayan Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı. 

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Oyuncu Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdi! Son halini paylaştı - Resim : 2

Yaman, yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.  10,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından zayıfladığı görülen bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

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Oyuncu Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdi! Son halini paylaştı - Resim : 3

"30 günde nasıl 10 kilo verdim?"

Oyuncu, "30 günde nasıl 10 kilo verdim? 'Viola Come il Mare 2' çekimleri bittikten sonra, birkaç tatil ve Noel'den yararlanarak, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim.

Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı, gerçi hiç abartmıyorum! Ben de çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim.

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Oyuncu Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdi! Son halini paylaştı - Resim : 4

"Çok zor bir dönemdi"

Roma'ya döndüğümde sıkı çalışacağımı biliyordum, bir sonraki karakter için hazırlanmak için alışkanlıklarımda radikal bir değişiklik olacağını biliyordum. İlk hedef karakter için ideal kiloya ulaşmak ve sonrasında zihinsel yönlere odaklanmaktı. Çok zor bir dönemdi, bir ayda yaklaşık 10 kilo verdim, 94 kilodan 85 kiloya kadar düştüm.