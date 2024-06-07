Oyuncu Cemre Baysel tatil sezonunu açtı

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisiyle yıldızı parlayan ve güzelliğiyle büyüleyen Cemre Baysel, tatil sezonunu açtı.

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Oyuncu Cemre Baysel tatil sezonunu açtı - Resim : 1

Son olarak Sakla Beni dizisiyle seyirci karşısına çıkan Cemre Baysel, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı. 

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Oyuncu Cemre Baysel tatil sezonunu açtı - Resim : 2

Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, bikini pozlarını da peş peşe paylaştı. Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Baysel, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle beğeni topladı.

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Oyuncu Cemre Baysel tatil sezonunu açtı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Dupduru bir güzellik", "Mavi renk sana çok yakışıyor",  "Estetiksiz doğal kadın", "Çok güzelsin", gibi yorumlar yapıldı.

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Oyuncu Cemre Baysel tatil sezonunu açtı - Resim : 4

Geçen hafta Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Cemre Baysel, dış görünüş hakkındaki açıklamalarıyla da gündem olmuştu.