Oyuncu Cemre Baysel tatil sezonunu açtı

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Son olarak Sakla Beni dizisiyle seyirci karşısına çıkan Cemre Baysel, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.
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Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, bikini pozlarını da peş peşe paylaştı. Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Baysel, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle beğeni topladı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Dupduru bir güzellik", "Mavi renk sana çok yakışıyor", "Estetiksiz doğal kadın", "Çok güzelsin", gibi yorumlar yapıldı.
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Geçen hafta Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Cemre Baysel, dış görünüş hakkındaki açıklamalarıyla da gündem olmuştu.