Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, kanserle mücadelesini ilk kez anlattı: Yandım, piştim ve küllerimden doğdum
Usta oyuncu Emel Göksu ve kızı Fadik Sevin Atasoy, “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk oldu. Programda, meme kanseri teşhisi konduktan sonra iki yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Fadik Sevin Atasoy, yaşadığı süreci samimi sözlerle anlattı. Atasoy’un yaşadıkları izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Aslı Şafak'la İşin Aslı programının bu haftaki konukları Fadik Sevin Atasoy ve Emel Göksu oldu. Programda Atasoy'un samimi açıklamaları izleyicilerin dikkatini çekti.
Fadik Sevin Atasoy, katıldığı programda geçmişte meme kanseri tedavisi gördüğünü ve bu süreci atlattığını açıkladı. İki yıl süren tedavisi boyunca yaşadığı zorlukları dile getiren Atasoy, zaman zaman annesinden destek aldığını belirtti.
Atasoy, "Hastalık sürecinde bazı zamanlarda anneme; 'Anne, ben bunu taşıyamıyorum' dedim. Annem, bana; 'Hemen banyoya gidiyorsun, makyajını yapıyorsun, kahkahanı atıyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun' diyerek beni yataktan kaldırmışlığı var. 'Bitiyor' dedim, bitti. Küllerimden yeniden doğdum" ifadelerini kullandı.
Fadik Sevin Atasoy'un annesi Emel Göksu ise kızının hastalığı sürecindeki duygularını paylaştı. Göksu, "Ben acıyla karşılaştığım vakit onlara hiç belli etmem, çok dik dururum, çok doğalmış gibi davranırım ama onlar gidince başlarım ağlamaya, bağıra bağıra ağlarım" dedi.