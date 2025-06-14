Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, kanserle mücadelesini ilk kez anlattı: Yandım, piştim ve küllerimden doğdum

Fadik Sevin Atasoy'un annesi Emel Göksu ise kızının hastalığı sürecindeki duygularını paylaştı. Göksu, "Ben acıyla karşılaştığım vakit onlara hiç belli etmem, çok dik dururum, çok doğalmış gibi davranırım ama onlar gidince başlarım ağlamaya, bağıra bağıra ağlarım" dedi.