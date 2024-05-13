Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu - Resim : 1

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen, Dünyayla Benim Aramda gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 

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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu - Resim : 2

Hafsanur Sancaktutan hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını bu kez endişelendirdi. 

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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu - Resim : 3

Sancaktutan hasta yatağındaki bir fotoğrafını Instagram hesabından "Anne gözü, anne yüreği" notuyla paylaştı ardından "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" açıklamasını yaptı. 