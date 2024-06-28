Oyuncu Mine Tugay tatil rotasını Assos'a çevirdi

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Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
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Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Bir süredir Avrupa turunda olan Mine Tugay, İstanbul'a döner dönmez tatile çıktı.Tugay tatil rotasını şimdi de Assos'a çevirdi.
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Tatilde diyeti bozduğu ve bu nedenle kilo aldığı belirtilen Tugay’dan yeni video geldi. Yaz tatilinde çektiği videoları birleştirip yayınlayan Tugay’a yorum yağdı.