Oyuncu Mine Tugay tatil rotasını Assos'a çevirdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Mine Tugay tatil rotasını şimdi de Assos'a çevirdi. Güzel oyuncu tatilden pozlarını peş peşe yayınladı.

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Oyuncu Mine Tugay tatil rotasını Assos'a çevirdi - Resim : 1

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

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Oyuncu Mine Tugay tatil rotasını Assos'a çevirdi - Resim : 2

Son olarak Yalı Çapkını dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

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Oyuncu Mine Tugay tatil rotasını Assos'a çevirdi - Resim : 3

Bir süredir Avrupa turunda olan Mine Tugay, İstanbul'a döner dönmez tatile çıktı.Tugay tatil rotasını şimdi de Assos'a çevirdi.

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Oyuncu Mine Tugay tatil rotasını Assos'a çevirdi - Resim : 4

Tatilde diyeti bozduğu ve bu nedenle kilo aldığı belirtilen Tugay’dan yeni video geldi. Yaz tatilinde çektiği videoları birleştirip yayınlayan Tugay’a yorum yağdı.