Oyuncu Neslihan Atagül'den Miami pozları
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olmak için Milano’ya giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bu kez tatil için Miami’ye uçtu. Beyaz gömlek, beyaz crop ve beyaz bir pantolon giyen Atagül, tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Verissimo programına konuk olmak üzere Milano’ya gitmişti. Atagül şimdi de tatil için Miami’ye gitti.
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Beyaz gömlek, beyaz crop ve beyaz bir pantolon giyen Atagül tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.
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Neslihan Atagül'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Türkiye'nin en güzel kadını', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.