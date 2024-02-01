Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali beğeni topladı

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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinde Özge karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden imaj değişikliğiyle gündem oldu.
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Kızıl saçlarını sarıya boyatan Fettahoğlu, pozlarına 'Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres… Her türlü karmaşanın içinde yüzümde tebessüm bırakan, yanımda olan herkesi kucaklıyorum… İyi ki varsınız!' notunu düştü.
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Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı. Fettahoğlu'na "Yok artık", "Çiçek gibisin","Güzeller güzeli", "Ayıp bu kadar güzellik" yorumları geldi.
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