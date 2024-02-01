Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali beğeni topladı

Şimdilerde Yabani dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu imajını yeniledi. Fettahoğlu, sosyal medya hesabından son halini yayınladı.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali beğeni topladı - Resim : 1

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinde Özge karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden imaj değişikliğiyle gündem oldu.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali beğeni topladı - Resim : 2

Kızıl saçlarını sarıya boyatan Fettahoğlu, pozlarına 'Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres… Her türlü karmaşanın içinde yüzümde tebessüm bırakan, yanımda olan herkesi kucaklıyorum… İyi ki varsınız!' notunu düştü.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali beğeni topladı - Resim : 3

Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.  Fettahoğlu'na "Yok artık", "Çiçek gibisin","Güzeller güzeli", "Ayıp bu kadar güzellik" yorumları geldi.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali beğeni topladı - Resim : 4