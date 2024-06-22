Oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişe yarattı: Elim kadar var
Ünlü oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişeye neden oldu. "Elim kadardı" diyen Akil, hayvanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 5
"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
2 / 5
Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına almıştı.
3 / 5
Bir süredir boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü çiftten Pelin Akil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
4 / 5
Oyuncu Pelin Akil paylaşımında evine giren böceği gösterdi.