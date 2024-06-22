Oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişe yarattı: Elim kadar var

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişeye neden oldu. "Elim kadardı" diyen Akil, hayvanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişe yarattı: Elim kadar var - Resim : 1

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. 

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Oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişe yarattı: Elim kadar var - Resim : 2

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına almıştı.

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Oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişe yarattı: Elim kadar var - Resim : 3

Bir süredir boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü çiftten Pelin Akil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

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Oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişe yarattı: Elim kadar var - Resim : 4

Oyuncu Pelin Akil paylaşımında evine giren böceği gösterdi. 