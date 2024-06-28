Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi! İşte düğünden kareler
Uzun bir süredir aşk yaşayan başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, dün Çeşme'de nikah masasına oturdu. Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp Şehir, Baba gibi dizilerle tanınan genç oyuncu Tolga Sarıtaş bir süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile hayatını birleştirdi.
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk dün Çeşme'de evlendi.
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Düğünün hazırlık sürecinden itibaren sosyal medyada birçok fotoğraf paylaşıldı.
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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe ünlüler de akın etti.