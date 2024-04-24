Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam

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Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Ozan Doğulu, 6 yıldır DJ ve şarkıcı Hera Aslan ile birlikteliklerini sürdürüyor.
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Sosyal medyayı sık kullananların başında gelen 33 yaşındaki Hera Aslan, Instagram hesabından Ozan Doğulu için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
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'KOCAM DA KOCAM'
Doğulu ile çekilen bir karesini 391 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Hera Aslan; "Kocam da kocam" mesajını yazdı.
Doğulu da aşk dolu bir karelerini, "Canım sevgilim" mesajıyla kendi sayfasından yayınladı.
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