Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam

'KOCAM DA KOCAM'

Doğulu ile çekilen bir karesini 391 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Hera Aslan; "Kocam da kocam" mesajını yazdı.

Doğulu da aşk dolu bir karelerini, "Canım sevgilim" mesajıyla kendi sayfasından yayınladı.