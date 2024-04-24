Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam

Uzun süredir Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla ses getirdi.

1 / 4
Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam - Resim : 1

Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Ozan Doğulu, 6 yıldır DJ ve şarkıcı Hera Aslan ile birlikteliklerini sürdürüyor.

2 / 4
Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam - Resim : 2

Sosyal medyayı sık kullananların başında gelen 33 yaşındaki Hera Aslan, Instagram hesabından Ozan Doğulu için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

3 / 4
Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam - Resim : 3

'KOCAM DA KOCAM'

Doğulu ile çekilen bir karesini 391 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Hera Aslan; "Kocam da kocam" mesajını yazdı.

Doğulu da aşk dolu bir karelerini, "Canım sevgilim" mesajıyla kendi sayfasından yayınladı.

4 / 4
Ozan Doğulu ile Hera Aslan, aşka geldi: Kocam da kocam - Resim : 4