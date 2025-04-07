Ozan Doğulu: Kızım Arya amcasına vokal yapacak
Ünlü DJ ve prodüktör Ozan Doğulu, 17 yaşındaki kızı Arya'nın bu yazdan itibaren amcası Kenan Doğulu'nun ekibine katılacağını açıkladı.
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Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programının bu haftaki konuğuydu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Doğulu, Ece Yosmaoğlu'dan dünyaya gelen kızları Arya, Lila ve Elya hakkında konuştu.
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"BABALIĞI ONLARDAN ÖĞRENİYORUM"
Ozan Doğulu, "Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere... Babalığı bilmiyorsun ama bir şekilde içgüdüyle yapıyorsun. Kızlara göre eğlenceli bir babayım" dedi.
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"ARYA 17 OLDU"
Ünlü isim, sözlerine "Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak. Bunlar bana da değişik duygular" diye devam etti.
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Kenan Doğulu, geçen haziran ayında da Arya'nın okul etkinliğinde yeğeniyle sahneye çıkmış ve ikili 'Kirli Beyaz Kedi' şarkısını söylemişti.