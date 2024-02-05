Özcan Deniz'den ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki rol arkadaşları ile paylaşım

Ünlü oyuncu ikinci fotoğrafta ise dizide Sadi Hüdayi Güneş ve Cüneyd Güneş karakterlerini canlandıran Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu ile poz verdi. Ünlü oyuncunu paylaşımları dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.