Özcan Deniz'den ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki rol arkadaşları ile paylaşım
Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar bugün 5. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizide Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz sosyal medya hesabından rol arkadaşları ile paylaşım yaptı.
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“Kızıl Goncalar”ın beşinci bölümü yine bir dizi hareketli olaya sahne olacak. Dizi öncesi Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz sosyal medya hesabından rol arkadaşları ile paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu ikinci fotoğrafta ise dizide Sadi Hüdayi Güneş ve Cüneyd Güneş karakterlerini canlandıran Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu ile poz verdi. Ünlü oyuncunu paylaşımları dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.
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Deniz, ilk fotoğrafta Zeynep ve Meryem karakterlerini canlandıran Mina Demirtaş ve Özgü Namal'a yer verdi.
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KIZIL GONCALAR 5'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Levent ve Meryem’in Zeynep’i yurt dışına çıkarma çabaları devam ederken Suavi’nin yaşadığı kaza her şeyi alt üst eder.