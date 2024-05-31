Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de Almanya’da nikâh masasına taşımıştı. Ünlü çift, bir ay sonra İtalya’da düğün yapmıştı.
Geçtiğimiz hafta 'Mehmed: Fetihler Sultan' dizisinde başrolde yer alan oyuncu, eşi Özge Gürel'e sürpriz için Cannes'a gittiğini belirterek, o anları şöyle anlatmıştı:
"Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu, uçakta beni görünce şoka girdi ve çok sevindi. Kısa geçti ama güzeldi. Ben döndüm, kendisi birkaç gün daha orada kalacak."
Serkan Çayoğlu bugün 37 yaşına girdi. Özge Gürel, eşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.