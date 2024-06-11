Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu yeni kare
Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile romantik pozunu takipçileriyle paylaştı.
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Özge Özpirinçci kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.
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Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan ismini vermişti.
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Sık sık eşi Burak Yamantürk ile aşk dolu pozlarını paylaşan Özge Özpirinçci o pozlara yenisini ekledi.
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Özpirinçci, eşiyle romantik pozunu takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk dolu pozu büyük ilgi gördü.