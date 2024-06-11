Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu yeni kare

Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile romantik pozunu takipçileriyle paylaştı.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu yeni kare - Resim : 1

Özge Özpirinçci kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu yeni kare - Resim : 2

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan ismini vermişti. 

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu yeni kare - Resim : 3

Sık sık eşi Burak Yamantürk ile aşk dolu pozlarını paylaşan Özge Özpirinçci o pozlara yenisini ekledi. 

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu yeni kare - Resim : 4

Özpirinçci, eşiyle romantik pozunu takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk dolu pozu büyük ilgi gördü. 