Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikahından

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin Marmaris Bozburun'daki nikahından fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı.

Oyuncu Tanem Sivar, Özge Özpirinçci ile fotoğrafını "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum …" notuyla Instagram'da paylaştı.

20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yapmıştı.